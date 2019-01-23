Beşiktaş İstememişti, 6 Aylığına Kiralandı

Norwich City'de kadroda düşünülmeyen ve zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Nelson Oliveira'nın yeni takımı belli oldu.

Norwich City'de kadroda düşünülmeyen ve zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Nelson Oliveira'nın yeni takımı belli oldu.



27 yaşındaji hücum oyuncusu Noriwch City'den sezon sonuna kadar bir başka Championship ekibi olan Reading'e kiralandı.



Beşiktaş, transfer döneminin başlarında golcü oyucnunun menajeriyle temasa geçmiş ancak daha sonra bu oyuncudan vazgeçilmişti.

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