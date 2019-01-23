Son Dakika Haberleri: Beşiktaş İstememişti, 6 Aylığına Kiralandı

Beşiktaş İstememişti, 6 Aylığına Kiralandı

1 saat önce

Norwich City'de kadroda düşünülmeyen ve zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Nelson Oliveira'nın yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş İstememişti, 6 Aylığına Kiralandı, System.String[]
Norwich City'de kadroda düşünülmeyen ve zaman zaman adı Beşiktaş ile de anılan Nelson Oliveira'nın yeni takımı belli oldu.

27 yaşındaji hücum oyuncusu Noriwch City'den sezon sonuna kadar bir başka Championship ekibi olan Reading'e kiralandı.

Beşiktaş, transfer döneminin başlarında golcü oyucnunun menajeriyle temasa geçmiş ancak daha sonra bu oyuncudan vazgeçilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:52 

Nelson, Beşiktaş, Güncel
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