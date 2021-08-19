Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı

Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Son olarak kadrosuna Belçikalı golcü Batshuayi'yi katan siyah-beyazlılar, orta sahaya çözüm arıyor.

TECRÜBE ABİDESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sekiz numara transferi için Elneny, Fernando ve Gedson'la görüşen siyah beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Bertolacci'yi de listesine aldı. İtalya'da Milan, Genoa, Sampdoria ve Roma formaları giyen 30 yaşındaki oyuncuya karşılık kadro dışı bırakılan Adem Ljajic teklif edildi. İstanbul ekibi bu teklifi düşünmek için süre istedi.