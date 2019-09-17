Son Dakika Haberleri: Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
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Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti

1 saat önce

Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.

Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti, System.String[]

Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.


Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:33 Kaynak: İHA
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