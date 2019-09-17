Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
44 dakika önce
Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.
Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti.
(İHA)
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