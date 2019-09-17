Son Dakika Haberleri: Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
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Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti

44 dakika önce

Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.

Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti, System.String[]

Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.

Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF'nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak
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