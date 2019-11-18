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Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalıştı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Beşiktaş'ta milli takım kampından erken dönen Burak Yılmaz ile gribal enfeksiyonu atlatan Caner Erkin, çalışmada yer aldı. Belindeki ağrı nedeniyle son idmanda yer alamayan Loris Karius ile izinli Domagoj Vida da idmana katıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın ve Ersin Destanoğlu idmana katılmadı. Tedavileri süren Dorukhan Toköz ile Douglas da çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Hutchinson'ın 20 Kasım Çarşamba'dan itibaren takımla çalışabileceği bildirildi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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