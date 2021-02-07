Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçında epilepsiye dikkat çekildi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçında iki takım oyuncuları, epilepsiye dikkat çekmek için sahaya mor gözlüklerle çıktı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor maçında iki takım oyuncuları, epilepsiye dikkat çekmek için sahaya mor gözlüklerle çıktı. Vodafone Park'taki mücadelede futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verip, seremonide mor gözlüklerle yer aldı. Epilepsi hastalığına dikkati çekmeyi hedefleyen kampanyanın sembolü mor gözlükler takılarak, Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden yaklaşık 1 milyon kişiye destek verildi. ???????

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