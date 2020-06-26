Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta dün sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta dün sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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Siyah-beyazlı ekipte dün Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün test sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Lens'in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve Hollandalı futbolcuya ilk 11'de görev verdiğini söyledi.

Sergen Yalçın, Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise Abdoulay Diaby'ye şans verdi.

Dorukhan Toköz, 264 gün sonra sahada

Beşiktaş'ın Süper Lig'de geride kalan yıl 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Dorukhan Toköz, 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan, Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Atiba Hutchinson'dan ikinci dalya

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma ile 200. maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda katılan ve 7 yıldır siyah-beyazlı forma ile mücadele eden Kanadalı orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesinde 200. maçının anısına hazırlanan plaketi aldı. Sergen Yalçın'ın vermesi planlanan plaketi saha komiserinin izin vermemesi üzerine tecrübeli oyuncu kendisi aldı.

Siyah-beyazlı kulüp ise Hutchinson için yapılan yeni şarkıyı ve klibini karşılaşma öncesinde statta bulunan ekranlardan yayımladı.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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