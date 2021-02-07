Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal - Son Dakika

Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal

07.02.2021 21:59

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının on kişi kalan rakipleri karşısında rehavete girdiğini söyledi.

Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının on kişi kalan rakipleri karşısında rehavete girdiğini söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı dakikaya kadar oyunun ortada gittiğini belirterek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kontrolü ele aldık. Çok fazla üretken olamadık. İlk yarının sonlarında Beşiktaş kontrolü ele aldı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti." dedi.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini kaydeden Kartal, "Bizde de maçı isteyen oyuncular vardı. Oyuncularım rakip 10 kişi diye, 'Nasıl olsa kazanırız' rehavetine girdi. Sonuçta kaybettik." diye konuştu.

Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal
Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal
Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal
Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İsmail Kartal - Son Dakika Spor


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