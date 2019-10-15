Son Dakika Haberleri: Beşiktaş JK Alışveriş Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi
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Beşiktaş JK Alışveriş Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

26 dakika önce

Fikret Orman: Umarız kulüp buradan bol kazanç sağlarAhmet Ürkmezgil: Böyle bir şey yaptığınızda vefasızlık mümkün değilOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin kurdele...

Beşiktaş JK Alışveriş Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Fikret Orman: Umarız kulüp buradan bol kazanç sağlar

Ahmet Ürkmezgil: Böyle bir şey yaptığınızda vefasızlık mümkün değil

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin kurdele kesmesiyle açıldı.

Fulya AVM'nin açılışına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı, futbol direktörü Ali Naibi, futbolculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın katıldı.

Siyah-beyazlı ekibin AVM'den bol kazanç sağlaması temennisinde bulunan Orman, "Yaklaşık olarak 1.5 senedir çalıştığımız AVM projemiz.... Süleyman Seba Tesisleri yapıldığında amacı başkaydı. Zaman içinde oluşan nedenlerden dolayı  bütün kiracılar boşaltmış durumdaydı. Alanı tekrar değerlendirmek için 25 bin metrekarelik kiralama alanı oluşturmaya çalıştık. İnşallah birçok kiracı gelir, Allah daha iyi günlerini göstersin. Kulüp buradan bol kazançlar, bol paralar verir temennisinde bulunalım. Diğer işleri bizzat kendi ellerimde yaptım. Tek ilgilenmediğim proje burasıydı. İlk günden beri Ahmet Ürkmezgil eline aldı burayı. Büyük uğraşlarla burayı ayağa kaldırdı. Yeniden yapmak zordur. Ama bundan daha zoru yapılmış bir şeyi değiştirmek, hele ki içinde kiracı varken yapmak daha da zordur" diye konuştu.

AHMET ÜRKMEZGİL: BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINIZDA VEFASIZLIK MÜMKÜN DEĞİL

Önemli bir iş yaptıklarını ifade ede Ahmet Ürkmezgil ise şunları dedi:

"Gözle görülür bir şeyi yapmak çok önemli. Her şey o kadar çabuk unutuluyor, hizmetler unutuluyor. Böyle bir şey yaptığınızda vefasızlık mümkün değil."


Süleyman Seba, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:24 Kaynak: DHA
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