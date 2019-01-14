Beşiktaş JK, Futbol Akademisi Geleceğin Sporcularını Keşfediyor!

Beşiktaş Altyapısı için özel geliştirilen "Akademik Teknik Yönetim Modeli" için alanının en büyük şirketlerinden Belçikalı SoccerLAB ile iş birliğine gitti.

Geleceğin sporcularını yetiştirme hedefiyle yatırımlarını sürdüren Beşiktaş JK Futbol Akademisi, günümüz futbolunun en önemli unsurlarından olan performans arttırımı, analizi ve scouting konusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Belçikalı futbol teknolojisi şirketi SoccerLab ile anlaşma imzalayan Beşiktaş JK Futbol Akademisi, "Akademik Teknik Yönetim Modeli" kurulumu konusunda SoccerLab'ten destek alacak.

SoccerLAB tarafından Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak sistem sayesinde; Beşiktaş JK Futbol Akademisi'ndeki sporcuların, gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç ve analiz raporlar sayesinde en üst seviyeye çıkarılması hedeflenecek.

Beşiktaş JK Futbol Akademisi ve SoccerLAB işbirliği anlaşması; Beşiktaş JK Altyapı ve Scouting'de Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş JK Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Dost, SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen, SoccerLAB Türkiye Temsilcisi Orkun Alev, SoccerLAB Türkiye Partneri K. Tarkan Batgün ve Beşiktaş JK Futbol Akademisi Performans Analiz Uzmanı Selçuk Ünlü'nün katılımıyla Vodafone Park'ta gerçekleşen basın toplantısı ile açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş JK Altyapı ve Scouting'de Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, iş birliği ile ilgili olarak; "Yönetim olarak en önem verdiğimiz konulardan birisi de altyapımız. Futbolda teknolojinin kullanımı artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli hale geldi. Mevcut sporcularımızın performanslarını bilimsel metodlarla incelemek ve onlara en iyi eğitimi verebilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. SoccerLAB ile yapılan iş birliğine de bu çalışmalar kapsamında karar verildi. Bu sistemin finansmanı ve planlanmasında da tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin ciddi bir katkısı ve arzusu söz konusu oldu. Türk futbolunun geleceğini inşa etmeyi hedeflediğimiz Beşiktaş JK Futbol Akademisi, SoccerLAB anlaşmasıyla da bir ilki gerçekleştirmiş oldu" dedi.

SoccerLAB Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Koen Beyen ise, "SoccerLab olarak Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olan Beşiktaş JK ile yeni bir iş birliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Araştırmalarımıza göre Beşiktaş JK geçmiş dönemlerde birçok oyuncu ürettiğini görüyoruz. Bu çok önemli bir gelenek. Bu geleneğin çok daha ileri bir çıtaya tanışabilmesi için, önemli bir beraberlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Dünya çapında 65'ten fazla kulüp ve federasyona hizmet veren SoccerLAB'in Beşiktaş JK ile çalışacak olması bizi heyecanlandırmakta ve uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk adımı olmasını ümit etmekteyiz" dedi.

ANLIK PERFORMANS DURUMLARI TAKİP EDİLECEK

Sistem sayesinde oyuncuların hem fiziksel durumları, hem de saha içindeki performansları her gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak. Bu bilgiler hem sporcuların kendi durumlarını görmelerini sağlayacak, hem de antrenör ve scout ekibine hizmet edecek. Tüm takımlarımızın ve futbolcularımızın verilerini; en son oynadıkları maçtaki video analizlerinden sağlık durumlarına; antropometrik ölçümlerinden antrenman verileri incelemesine kadar görülebilecek.