Beşiktaş JK, InGame işbirliği ile e-spor faaliyetlerini genişletiyor
1 saat önce
Dünya çapında e-spor faaliyetlerine adım atan ilk geleneksel spor kulübü olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK ile e-spora en fazla yatırım gerçekleştiren Türk şirketlerinden InGame Group arasında işbirliği anlaşması imzaladı.
Dünya çapında e-spor faaliyetlerine adım atan ilk geleneksel spor kulübü olma özelliğini taşıyan Beşiktaş
JK ile e-spora en fazla yatırım gerçekleştiren Türk şirketlerinden InGame Group arasında işbirliği anlaşması imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49
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