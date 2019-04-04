Son Dakika Haberleri: Beşiktaş JK, InGame işbirliği ile e-spor faaliyetlerini genişletiyor

Beşiktaş JK, InGame işbirliği ile e-spor faaliyetlerini genişletiyor

1 saat önce

Dünya çapında e-spor faaliyetlerine adım atan ilk geleneksel spor kulübü olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK ile e-spora en fazla yatırım gerçekleştiren Türk şirketlerinden InGame Group arasında işbirliği anlaşması imzaladı.

Beşiktaş JK, InGame işbirliği ile e-spor faaliyetlerini genişletiyor, System.String[]
Dünya çapında e-spor faaliyetlerine adım atan ilk geleneksel spor kulübü olma özelliğini taşıyan Beşiktaş JK ile e-spora en fazla yatırım gerçekleştiren Türk şirketlerinden InGame Group arasında işbirliği anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49 

Beşiktaş, Ekonomi
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