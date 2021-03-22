Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor

Domagoj Vida Fenerbahçe maçlarında bir başka

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı

Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor

Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz

Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var