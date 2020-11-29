Beşiktaş, Kadıköy'deki galibiyet hasretini yine 10 kişi sonlandırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.

Yine 10 kişi kaldığı maçta tarihi skorla kazandı

Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı.

Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş, 15 yıl 7 ay sonra aynı şekilde rakibine Kadıköy'de üstünlük kurdu. Ligin 10. haftasında oynanan maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahadan 4-3 galip ayrılmasını bildi.

Fenerbahçe'yi 18 maç sonra yendi

Beşiktaş, ayrıca 18 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, sonraki 18 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, ayrıca söz konusu maçların 7'sini beraberlikle tamamlamıştı.

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde Kadıköy'deki son 19 maç

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'deki son 19 maçtaki sonuçlar şöyle: