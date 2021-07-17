Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı renklerine bağladı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Özge Yavaş'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Özge Yavaş, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 10,5 sayı, 7,4 asist ve 3,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Son Dakika

Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı

Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi

Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kendi kızı olduğunu görünce yıkıldı

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı