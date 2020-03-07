Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu - Son Dakika

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Asen Albayrak xx, Nimet Altunkıran xx, Semra Bulut xx

Beşiktaş: Fatma Şahin xx, Jessica Lyne Çarmıklı xx, Çiğdem Belci xx (Akida dk. 90+1 ?), Esra Erol xx, Didem Karagenç xx, Elif Keskin xx, Gizem Gönültaş xx, Arzu Karabulut xx, Sevgi Çınar xx (Chamalidou dk. 76 x), Başak Gündoğdu xx (Zeynep Gamze Koçer dk. 58 x), Yağmur Uraz xx

Yedekler: Senem Pınar Özer, Ayşenur Göktürk, Ayşe Şevval Ay, Berivan İçen, Demet Bozkurt, Sevgi Salmanlı

Teknik Direktör: Mutlucan Zavotçu

Atletico Madrid: Henseller Galego xx (Paula Prieto dk. 46 x), Carolina Vidal xx (Trujillo dk. 90+1 ?), Herrero Munoz xx (Alexia Diaz dk. 76 x), Garcia Ajarin xx, Carmen Montero xx, Silvia Bellido xx (Claduio Diaz dk. 90+1), Maria Herrera xx, Pena Ruiz xx (Ortega Bueno dk. 68 x), Veronica Ang xxx (Cristina Frances dk. 90+1 ?), Olga Perez xxx, Alyysa Strom xx

Yedekler: Alexia Diaz, Elena Perez, Claudia La Cruz

Teknik Direktör: Daniel Gonzalez

Goller: Veronica Ang (dk. 37), Olga Perez (dk. 42) (Atletico Madrid)

(Bora Akyol/İHA)

Atletico Madrid, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
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