Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı

1 saat önce

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, eleme grubundaki ilk maçında Hollanda'da Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, eleme grubundaki ilk maçında Hollanda'da Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar maça; Fatma, Didem, Çiğdem, Arzu, Gizem, Yağmur, Kader, Emine, Esra, Demet ve Sevgi ile başladı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Kader'in golüyle öne geçen temsilcimiz, üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.
9. eleme grubunda yer alan siyah-beyazlı ekip ikinci maçını 10 Ağustos'ta saat 19.00'da Hollanda ekibi Twente ile oynayacak. Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos'ta saat 19.30'da Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.


Hollanda, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:19 Kaynak: DHA
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