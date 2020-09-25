Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Bahar Özgüvenç dönemi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı