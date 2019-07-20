Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Bilecik'te sürdürüyor.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Bilecik'te sürdürüyor.
Osmaneli ilçesinde kamp yapan siyah-beyazlı ekibin antrenörü Mutlucan Zavotçu, Osmaneli Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da Beşiktaşlılığın çok başka yaşandığını ve çok fazla ilgi gördüklerini kaydetti.
Geçen yıl da Osmaneli ilçesinde kamp yaptıklarını ve buranın kendilerine uğurlu geldiğini aktaran Zavotçu, şunları söyledi:
"İnşallah bu sezon da geleneği sürdürürüz ve şampiyon oluruz. Tabii şampiyonluğun ardından ülkemizi Avrupa'da temsil etme görevini üstlendik. 7, 10 ve 13 Ağustos'ta Hollanda'da 3 Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacağız. O turu geçtikten sonra son 32 turuna kalıyorsunuz, bir anlamda hazırlık gibi oluyor. Hollanda şampiyonu Twente, Polonya şampiyonu Gornik Leczna ve Ermenistan şampiyonu Alashkert ile çok ciddi maçlara çıkacağız."
İlk etap çalışmalarını İstanbul'da tamamladıktan sonra ikinci kamp için Osmaneli'ne geldiklerini belirten Zavotçu, "Sekiz gün boyunca günde çift antrenmanla kampımızı yapacağız. Tesisler çok güzel. İnsanların ve belediyenin desteği çok büyük." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Fatma Şahin ise tek düşüncelerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu dile getirdi.
Milli kaleci, "Tatilimizi yaptıktan sonra 24 Haziran'da toplandık. İnşallah ülkemizi Hollanda'da en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İddialıyız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Beşiktaş, Bilecik, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:52 Kaynak: AA
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