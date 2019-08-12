Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Alashkert
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 9. Grup'taki üçüncü maçında yarın Ermenistan ekibi Alashkert'le Hollanda'da karşılaşacak.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 9. Grup'taki üçüncü maçında yarın Ermenistan ekibi Alashkert'le Hollanda'da karşılaşacak. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
Hollanda'nın Enschede şehrindeki Sportpark Heeckeren Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk iki maçında iki puan toplayan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Grupta son sırada yer alan Alashkert ise ilk iki maçında Hollanda temsilcisi Twente'ye 13-0, Polonya ekibi Gornik Leczna'ya ise 8-0 kaybetti.
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