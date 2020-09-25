Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç oldu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine 36 yaşındaki Hatice Bahar Özgüvenç'i getirdi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan görüşmeler bugün sonuçlandı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Hatice Bahar Özgüvenç getirildi. Kadın futbolunda önemli bir yere sahip olan Beşiktaş, takımı 36 yaşındaki genç çalıştırıcı Bahar Özgüvenç'e emanet etti. Uzun yıllar futbol oynayan ve ardından spor yorumculuğu yapan Bahar Özçelik, siyah-beyazlı kulübün çektiği videoyla açıklandı. Takımın yeni teknik direktörü, "Farklı olmak zordur ama güzeldir. Yapma, yapamazsın denilen şeyi yapmak güzeldir. Zor olan bir şeyi güzelleştirmek aslında hayata dair bir şeydir. Bu seni daha da güçlendirir. Kadın gibi, tüm kadınlar gibi, siyah ve beyaz gibi, Beşiktaş gibi" ifadelerini kullandı.

(İHA)