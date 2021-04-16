Beşiktaş Kadın Futbol Takımından 7 transfer

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 7 futbolcu dahil etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncular Berna Yeniçeri, Eylül Tekten, Seda Nur İncik, Melike Öztürk, Duygu Yılmaz, Elifenur Karabulut ve Kader Hançar ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet edeceklerine inandığımız yeni sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldiniz der, başarılar dileriz." denildi.