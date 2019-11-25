- Beşiktaş Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlara tanıtıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşlara tanıtıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın teklifi üzerine Eylül ayı belediye meclisinde alınan kararla kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çeşitli etkinliklerle vatandaşlara tanıtıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen tanıtım etkinliklerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve birçok sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Etkinlikler kapsamında piyanist Ezgi Serim Beşiktaş'ta unutulmaz bir müzik dinletisi sundu. Ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Beşiktaş'a neler kazandıracağı anlatılarak müdürlüğün faaliyetleri paylaşıldı.

"Olumlu çalışmalarımız olacak"

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Çok önemli gün. Toplumdaki dezavantajlı grupların sayısı her geçen gün artıyor. Bunlara daha iyi hizmet vermek adına, dezavantajları ortadan kaldırmak adına yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif olması gerekiyor. Bu konuda biz de kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurmuş bulunduk. Kadın Dayanışma evlerimiz var. Kadın sığınma evlerimizle ilgili çalışmamız olacak. Eşitlik birimimizi yine Kadın ve Aile Hizmetleri birimimizin altına aldık. Çocuk birimimizi kurduk. Onlarla da ilgili olumlu çalışmalarımız olacak. Bugündeki farkındalığı arttırmak adına önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Akatlar Kültür Merkezi'nde Boğaziçi Gösteri ve Sanatlar Topluluğu tarafından sahnelenecek "Bir Kadın Uyanıyor" isimli tiyatro oyununun gösterimi gerçekleştirilecek. Oyunun geliri ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.