Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor
12.10.2020 14:21
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı kadın voleybol takımına Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi'nin sponsor olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı kadın voleybol takımına Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi'nin sponsor olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pozitif Kurumsal Çağrı Merkezi, kadın voleybol takımımızın sponsoru oldu. Pozitif Kurumsal, 2020-2021 sezonu boyunca Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımımızın formasında yer alacak." denildi.
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