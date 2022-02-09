Beşiktaş, kadrosundan bir isme veda etti

Aralık 2021'de takıma katılan Güney Koreli League of Legends oyuncusu Cho Se-hee'nin yaklaşık bir aylık sürecinden sonra Beşiktaş ile karşılıklı yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş Esports'un League of Legends kadrosunda mücadele eden Güney Koreli oyuncu Cho Se-hee'nin Beşiktaş ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş Esports'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "League of Legends Takımı oyuncumuz Cho "Motive" Se-Hee ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık." sözlerine yer verdi ve oyuncuya teşekkür etti.
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1 Ocak tarihinde Beşiktaş Esports'un League of Legends 2022 Kış Mevsimi kadrosunda yerini alan Motive kullanıcı adlı Güney Koreli oyuncunun ayrılık nedeni aktarılmadı.
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