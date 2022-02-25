SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

25.02.2022 21:43

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldiHüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat...

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat rötarlı geldi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak olan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş, Nuri Demirağ Havalimanında etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarlı kente geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira

SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

YORUMLAR
500
Asbaşkan Avşar: 'Zor geldik, kolay gideceğiz' Asbaşkan Avşar: 'Zor geldik, kolay gideceğiz' Beşiktaş kafilesi Sivas'a rötarlı geldi Beşiktaş kafilesi Sivas'a rötarlı geldi

Beşiktaş, Sivas, Saat, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:36 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 23:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement