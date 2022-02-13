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SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da - Son Dakika

SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da

13.02.2022 19:33

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile, Adana'ya geldi.

SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da

Yusuf KANTARLI - Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile, Adana'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, Adana'da taraftarlar karşıladı. Karşılamada taraftarların az olması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde havalimanına gelerek beklemeye başladı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarların az olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kafile, maç saatini beklemek üzere otele hareket etti.

SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da
SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Beşiktaş kafilesi Adana'da - Son Dakika


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