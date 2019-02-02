Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kafilesi Antalya'da

Beşiktaş Kafilesi Antalya'da

37 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş Kafilesi Antalya'da, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'e, havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar çiçek verdi. Taraftarlar takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya da ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:09 Kaynak: AA

Spor
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