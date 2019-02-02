Beşiktaş Kafilesi Antalya'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.



Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.



Teknik Direktör Şenol Güneş'e, havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar çiçek verdi. Taraftarlar takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya da ilgi gösterdi.



Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.



Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

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