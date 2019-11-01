Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı
Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı

Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Siyah beyazlı kafileye havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi. Havalimanında polisin güvenlik tedbiri amacıyla oluşturduğu koridordan takım otobüsüne binen siyah beyazlı kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek verildi. Taraftar futbolcularla özçekim yaptı.


Siyah beyazlı taraftarlar, takım otobüsünü tezahüratlar eşliğinde kamp yapacağı otele uğurladı.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:20 
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