Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzurum'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzurum'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Erzurum Havalimanı'ndan konvoy eşliğinde Palandöken Dağı'nda konaklayacakları otele geçti.

Kentte bulunan Beşiktaş Futbol Okulu sporcuları, burada kafileyi çiçeklerle karşıladı ve fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlı kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçı yarın saat 18.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş kafilesi, çiçeklerle karşılandı

Palandöken DAğı, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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