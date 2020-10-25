Beşiktaş kafilesi Denizli'de

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini, Denizli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Siyah-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında taraftarların alınmadığı havalimanından ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti.

Siyah-beyazlı takımda, koronavirüs tedavisi nedeniyle karantinada olan Bernard Mensah ile sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ve sakatlığı sona eren ancak henüz hazır olmayan Nkoudou kadroda yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice Nsakala, Wellinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.