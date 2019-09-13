Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.
Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, formalarını imzaladı.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.