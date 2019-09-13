Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.

Taraftarın sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren futbolcular, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, formalarını imzaladı.

Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyah-beyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi

Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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