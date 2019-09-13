Beşiktaş kafilesi gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep
Gazişehir Futbol
Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı
'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Beşiktaş Kafile Başkanı Ahmet Kavalcı
, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil
, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, teknik direktör Abdullah Avcı
ve heyeti ile siyah beyazlı takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarın sevgi gösterisi arasında karşılanan Abdullah Avcı ve futbolcular taraftarla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş, yarın akşam Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Havalimanından görüntüler
Futbolcuların çıkışı
Abdullah Avcı'nın taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
Genel ve detay görüntüler
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