Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi gaziantep'te

1 saat önce

Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

Beşiktaş kafilesi gaziantep'te, System.String[]

Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Beşiktaş Kafile Başkanı Ahmet Kavalcı, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, teknik direktör Abdullah Avcı ve heyeti ile siyah beyazlı takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarın sevgi gösterisi arasında karşılanan Abdullah Avcı ve futbolcular taraftarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, yarın akşam Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Abdullah Avcı, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
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