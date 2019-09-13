Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

1 saat önce

- Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynanacağı maç için Gaziantep'e ulaştıGAZİANTEP - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.

- Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynanacağı maç için Gaziantep'e ulaştı

GAZİANTEP - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar Beşiktaşlı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile karşılanan Beşiktaş kafilesi, havalimanından konaklayacakları otele hareket etti.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda yarın oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçı 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Yarın oynanacak maç için Gaziantep'e ulaşan Beşiktaş takımının kadrosunda Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir ve Güven Yalçın yer aldı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan'ın yanı sıra Lens de kadroda yer almadı.

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:15 Kaynak: İHA
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