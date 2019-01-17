Beşiktaş Kafilesi, İzmir'e Geldi
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş
, İzmir
'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı
'nda taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunuldu.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz
ve Nicolas Isimat-Mirin'in de yer aldığı kafile, daha sonra kara yoluyla Manisa
'da konaklayacağı otele geçti.
Akhisarspor ile Beşiktaş arasında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada, hakem Ümit Öztürk
düdük çalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:46 Kaynak: AA
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