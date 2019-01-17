Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kafilesi, İzmir'e Geldi

Beşiktaş Kafilesi, İzmir'e Geldi

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Beşiktaş Kafilesi, İzmir'e Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunuldu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in de yer aldığı kafile, daha sonra kara yoluyla Manisa'da konaklayacağı otele geçti.

Akhisarspor ile Beşiktaş arasında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:46 Kaynak: AA

İzmir, Beşiktaş, Spor
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