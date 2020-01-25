Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Beşiktaş kafilesi İzmir'e geldi, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı takımı, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar bazı oyuncuları yanlarına çağırıp fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Göztepe ile karşılaşacak.

Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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