Beşiktaş Kafilesi Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maç için Kayseri'ye geldi.





Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maç için Kayseri'ye geldi.



Kayseri Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti ve kampa girdi. Beşiktaş kafilesinde başkan Fikret Orman'ın yanı sıra, siyah-beyazlı yöneticiler de yer aldı.



- Kayseri

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