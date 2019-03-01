Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kafilesi Kayseri'ye Gitti

Beşiktaş Kafilesi Kayseri'ye Gitti

55 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti.

Beşiktaş Kafilesi Kayseri'ye Gitti, System.String[]


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş Kayseri'ye gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen siyah beyazlı kafile, 15.00'te kalkan özel uçak ile bu şehre gitti. Özel aracı ile Genel Havacılık Terminali'ne Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kafileye katıldı. KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL KAFİLEDE BULUNMUYOR

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Spor
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