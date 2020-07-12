Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi - Son Dakika

Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

- Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi Siyah-beyazlılarda 6 isim eksik Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile Malatya'ya geldi.

- Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi

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Siyah-beyazlılarda 6 isim eksik

MALATYA - Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hava yolu ile Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanına özel uçakla iniş yapan siyah-beyazlı kafile için korona virüs tedbirleri kapsamında taraftar karşılamasına izin verilmedi. Maske takan siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek otobüse bindi. Beşiktaşlılar Derneği Yönetimi tarafından, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çiçek takdim edilirken, tecrübeli teknik adamın maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, daha sonra polis eskortu eşliğinde maça kadar kalınacak otele geçiş yaptı.

Siyah-beyazlı kafilede; Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz yer almazken kadroda Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi - Son Dakika Spor

Son Dakika

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00:35
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00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
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