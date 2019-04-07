Beşiktaş Kafilesi, Rize'ye Geldi
27 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak Beşiktaş
, Rize'ye geldi. Türk Hava Yolları
'na ait özel uçakla Trabzon
'a gelen siyah-beyazlı kafile için havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Havalimanı çıkışında futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Kafileyi taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde Rize'nin İyidere
ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Kafileyi burada bir grup taraftar ve öğrenciler, meşalelerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
'e burada çiçek verildi.
Siyah-beyazlı ekipte Quaresma
ve Adriano, kafilede yer almıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:30 Kaynak: AA
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