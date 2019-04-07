Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kafilesi, Rize'ye Geldi

Beşiktaş Kafilesi, Rize'ye Geldi

27 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

Beşiktaş Kafilesi, Rize'ye Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafile için havalimanı ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Havalimanı çıkışında futbolcular, siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Kafileyi taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Kafileyi burada bir grup taraftar ve öğrenciler, meşalelerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e burada çiçek verildi.

Siyah-beyazlı ekipte Quaresma ve Adriano, kafilede yer almıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:30 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Rize, Spor
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