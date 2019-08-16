Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafiles, Sivas'a geldi.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:43 Kaynak: AA
Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak Beşiktaş
kafiles, Sivas'a geldi.
Özem uçakla, Sivas Nuri Demirağ
Havaalana inen siyah-beyazlı kafileyi bir gurup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, Kulüp Başkanı Fikret Orman
ile teknik direktör Abdullah Avcı
'ya ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.
Beşiktaş kafilesi konaklayacağı otele geçti.
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