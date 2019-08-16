Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
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Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.

Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.
Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:57 Kaynak: AA
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