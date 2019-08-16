Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
1 saat önce
Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:57 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak Beşiktaş
, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman
, teknik direktör Abdullah Avcı
ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı konaklayacağı otele meşalelerle uğurladı.
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