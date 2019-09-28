Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

1 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.


Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.


Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.

Sabiha Gökçen, Beşiktaş, İstanbul, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzmanlardan deprem uyarısı: Kaygı bozukluğu durumunda psikiyatrik destek alın
Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 22:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]