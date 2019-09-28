Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
1 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:36
Uzmanlardan deprem uyarısı: Kaygı bozukluğu durumunda psikiyatrik destek alın Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir