Beşiktaş kafilesi yola çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesi yola çıktı

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.

Beşiktaş kafilesi yola çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.


Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden geniş güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.


Beşiktaş'ı Galatasaray karşılaşmasına yaklaşık 150 taraftar meşaleler eşliğinde uğurladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
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