Beşiktaş kafilesi yola çıktı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden geniş güvenlik önlemleri altında Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Beşiktaş'ı Galatasaray karşılaşmasına yaklaşık 150 taraftar meşaleler eşliğinde uğurladı. - İSTANBUL