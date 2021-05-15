Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu

Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarların slogan atması
Cenk Tosun'un taraftarları selamlaması İZMİR - Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a sevinç gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA
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