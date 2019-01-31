Beşiktaş, Kagawa'yı Transfer Etti
35 dakika önce
Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Beşiktaş
, Almanya
temsilcisi Borussia Dortmund
'dan Japon
orta saha oyuncusu Shinji Kagawa
'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol
takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund Kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz." denildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'nın, Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde de sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: AA
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