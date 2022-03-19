Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet

19.03.2022 19:32
Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet

- Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kale ilk kez 18 yaşındaki Emre Bilgin'e emanet.

- Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kale ilk kez 18 yaşındaki Emre Bilgin'e emanet.

Galatasaray deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımını yalnız bırakan Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda, siyah-beyazlı kale özkaynak düzeninden gelen Emre Bilgin'e emanet. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyememesi ve Ersin'in de cezalı olması nedeniyle Teknik Direktör Önder Karaveli, bu sezon birçok maçta kadroda olmasına karşın süre almayan Emre Bilgin'e şans verdi. 18 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Emre Bilgin'in ilk 11'de yer aldığı Hatayspor mücadelesinde yedek kaleci olarak da Göktuğ Baytekin kulübede hazır bekledi. 17 yaşındaki Göktuğ, bu sezon ikinci kez siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı Mardin'de ilk kez 'Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması' ameliyatı yapıldı Mardin'de ilk kez 'Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması' ameliyatı yapıldı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika


Son Dakika
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin'e emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement