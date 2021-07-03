Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi

Yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı sonrası Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularıyla yolları ayırmaya başladı. Siyah-beyazlılarda üzeri çizilen ilk isim Tyler Boyd oldu.

KULÜP BULANA KADAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezon kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u kamp kadrosuna almadı ve karar oyuncuya tebliğ edildi. Tyler Boyd, kulüp bulana kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

LJAJIC'İN DE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas'ın da gönderilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.