Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kar Yağışı Altında Çalıştı

Beşiktaş Kar Yağışı Altında Çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kar Yağışı Altında Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kar yağışı altında yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel
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