Beşiktaş, Karagümrük hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan N'Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı. Süper Lig'de lider Beşiktaş, salı günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına start verdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dün Galatasaray derbisinde forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, pas ve şut çalışması ile sona erdi. Sakatlığının ardından bugün çalışmalara katılan N'Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

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